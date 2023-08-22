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حالة مرضية الأخري وقتية.. أمجد الحداد يوضح الفارق بين الزهايمر وضبابية الدماغ

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، عن كيفية التفرقة بين ضبابية الدماغ والزهايمر، قائلا: إن كورونا زادت من معدل ظهور ضبابية الدماغ بصورة كبيرة جدا، خاصة فى السن الصغير، خاصة بالموجة الأولي والثانية والثالثة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه بالفترة الأخيرة مع تحورات كورونا أصبح الفيروس ضعيفا، وبالتالي الجميع أخذ مناعة مجتمعية، وبالتالي التعرض للفيروس لا تحدث العواصف المناعية التي كانت تحدث من قبل، موضحا أن ضبابية الدماغ من الأثار طويلة الأمد للإصابة السابقة لكورونا.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الزهايمر مختلف عن ضبابية الدماغ فى أنه حالة مرضية، أما الضبابية فهي حالة وقتية.

استشارى الحساسية والمناعة الزهايمر ضبابية الدماغ الدكتور أمجد الحداد كورونا

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