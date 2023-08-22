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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

96 صاروخا.. مسؤول أوكراني يكشف عدد الهجمات الروسية على زابوريجيا

ارشيفية
ارشيفية

 


لقي رجل يبلغ من العمر 51 عاما مصرعه بينما أصيب رجل آخر بعد أن تعرضت منطقة زابوريجيا  بجنوب أوكرانيا لوابل من الهجمات الروسية خلال الليل، حسبما أفاد مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وفي منشور على تطبيق تلجرام، قال رئيس الإدارة العسكرية في زابوروجيا، يوري مالاشكو، إن المنطقة تعرضت للقصف بالصواريخ 96 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن المنازل تضررت في مدينة زابوريجيا بعد ضربات صاروخية وطائرات بدون طيار. 


وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن رجال الإطفاء أخمدوا في وقت لاحق حريقا في المدينة يغطي مساحة 200 متر مربع.

وأضاف مالاشكو أن روسيا هاجمت أيضًا بلدات متعددة على خط المواجهة باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والطائرات.

 

 

الإدارة العسكرية الهجمات الروسية أوكرانيا اليوم الثلاثاء جنوب أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة رجال الإطفاء زابوروجيا زابوريجيا

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