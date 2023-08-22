السجن المشدد 3 سنوات لـ عامل يتاجر في الحشيش بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بقرية النخيلة مركز أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية 6644 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب عمر عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهم " جابر . ح . س " 51 عاما ، عامل " والسابق اتهامه في 7 قضايا مخدرات وسلاح ، بالاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات قاد النقيب عمر عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج قوة من الشرطة السريين وتمكنت من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لمادة الحشيش المخدر وكذلك مبلغ مالي 3070 جنيها وهاتف محمول ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار .