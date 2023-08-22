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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رش خرطوش.. الحبس عاما لـ عامل شرع في إنهاء حياة شخص بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا ، بالحبس لمدة عام مع الشغل، لشروعه في قتل شخص في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتي " الكوامل وبيت حميد " بسبب خلافات الجيرة بمركز أبوتيج .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 3671 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات إلى مركز الشرطة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " الكوامل و بيت حميد " بقرية الاقادمة ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد يحيى محمد محمود معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج وقوات من الشرطة السريين وتبين من المعاينة والفحص إصابة المجني عليه " علي . ح . أ " برش خرطوش بالعين اليمنى وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

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وتوصلت تحريات المباحث إلى وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي الكوامل وبيت حميد تطورت إلى اشتباكات بأيدي بسبب خلافات سابقة على الجيرة بين العائلتين تطورت إلى قيام المتهم " مصطفى . ك . م " عامل ، بإحضار سلاح فرد خرطوش محلي الصنع وقام بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة المجني عليه .

 

 

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