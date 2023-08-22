رش خرطوش.. الحبس عاما لـ عامل شرع في إنهاء حياة شخص بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاملا ، بالحبس لمدة عام مع الشغل، لشروعه في قتل شخص في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بين عائلتي " الكوامل وبيت حميد " بسبب خلافات الجيرة بمركز أبوتيج .

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 3671 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات إلى مركز الشرطة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " الكوامل و بيت حميد " بقرية الاقادمة ووجود مصابين .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد يحيى محمد محمود معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج وقوات من الشرطة السريين وتبين من المعاينة والفحص إصابة المجني عليه " علي . ح . أ " برش خرطوش بالعين اليمنى وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وتوصلت تحريات المباحث إلى وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي الكوامل وبيت حميد تطورت إلى اشتباكات بأيدي بسبب خلافات سابقة على الجيرة بين العائلتين تطورت إلى قيام المتهم " مصطفى . ك . م " عامل ، بإحضار سلاح فرد خرطوش محلي الصنع وقام بإطلاق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة المجني عليه .