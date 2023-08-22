تعليم الجيزة: 95% نسبة حضور الطلاب لأداء مادة الاقتصاد والإحصاء دور ثانٍ

تفقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب، وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022/2023 .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وبلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الاقتصاد والإحصاء 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور %95 بواقع 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.