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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 578 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 397.75 مليون درهم و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

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وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 105 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 702.33 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 156.17 مليون درهم و103 رهن فلل وشقق بقيمة 546.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 387 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5.5 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا .

أهم مبايعات الأراضي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشقق والفلل الخليج التجاري تصرفات عقارات دبي

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