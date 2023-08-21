الصين: نمو قوي للقطاع الخدمي خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية أن استهلاك الخدمات في الصين شهد زخما قويا للتعافي في يوليو، حيث كان شباك التذاكر لدور السينما نقطة مضيئة.

وفي يوليو، وصلت أرباح شباك التذاكر لدور السينما في الصين إلى مستوى تاريخي جديد لهذا الشهر، حيث بلغت 8.72 مليار يوان (حوالي 1.21 مليار دولار أمريكي). ويعد هذا الرقم نحو 2.5 ضعف الرقم المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للوزارة التجارة .

ومع تحسن معنويات المستهلكين والسياسات الداعمة للنمو، تواصل تحرير الطلب على خدمات السفر والمطاعم . وفي يوليو، بلغت عائدات صناعة المطاعم 427.7 مليار يوان، بزيادة 15.8 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن عدد رحلات الركاب عبر السكك الحديدية والخطوط الجوية ارتفع الشهر الماضي بنسبة 80.9 في المائة و83.7 في المائة على التوالي.

سرعة نمو السوق الاستهلاكية

وكشفت البيانات أن السوق الاستهلاكية استمرت في النمو بسرعة، حيث زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي إلى ما يقرب من 3.7 تريليون يوان.