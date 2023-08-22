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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متى يتم اللجوء للمستشفيات .. وكيف تتم الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

صدى البلد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن حالات الإصابات التي تم تسجيلها في مصر، ظهرت عليها أعراض الألتهاب التنفسي العادية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تحليلات للتأكد من إصابتهم بالمتحور الجديد لكورونا.

قال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أنه لو ظهرت أي أعراض تنفسية مع أعراض خطيرة أصابت جهاز المناعة، أو حدوث مشكلة أو صعوبة في التنفس يتم اللجوء للمستشفى.

 

وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الأعراض العادية للبرد أو الإنفلونزا يتم اللجوء لطبيب متخصص فقط، لأن الطبيب هو المنوط بتحديد العلاج المناسب، لأن الحصول على العلاج دون وصفة طبيب يعرض الشخص لمخاطر على الصحة.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه للحماية من المتحور الجديد لكورونا لا بد من إتباع الإجراءات الإحترازية من إرتداء الكمامة والتباعد وغسل الأيدي والأسطح، ولو ظهرت الأعراض لا بد من إرتداء الكمامة بشكل مباشر.

 دخلت المستشفيات

واستكمل المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة تصريحاته قائلا "حتى هذه اللحظة أن هذا المتحور اكثر إنتشارا ولكنه أقل خطورة من المتحورات الأخرى لأنه لا يوجد أي حالات دخلت المستشفيات.

 

حسام عبد الغفار وزارة الصحة كورونا التنفس الصحة

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