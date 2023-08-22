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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 2020.. كوريا الشمالية تستأنف الرحلات الدولية

لأول مرة منذ 2020..
لأول مرة منذ 2020.. كوريا الشمالية تستأنف الرحلات الدولية

استأنفت كوريا الشمالية الرحلات الجوية الدولية، اليوم الثلاثاء، حيث هبطت طائرة ركاب في بكين لأول مرة منذ أن أغلقت البلاد حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

واستؤنفت الرحلات الدولية بعد موافقة وزارة الخارجية الصينية على تشغيل طيران كوريو بين بيونج يانج وبكين.

وقالت شركة السياحة الكورية الشمالية “كوريو تورز”، مؤخرا إن “كوريا الشمالية ستفتح حدودها للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج منذ الوباء للعودة إلى البلاد”.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن خبراء إن إعادة فتح الحدود للرحلات الجوية تخدم غرضا أكبر.

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وأضافت أن كوريا الشمالية قد تنوي إرسال عمال إلى روسيا نتيجة “نقص العمالة” الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

كوريا الشمالية بكين

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