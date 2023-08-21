سول تكشف عن استعداد كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الإثنين، إن كوريا الشمالية ستكون مستعدة لتعبئة كل الأسلحة الممكنة لتحقيق هدفها في حالة الحرب، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال يون سوك يول خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، في اليوم الأول من التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن: "من أجل تحقيق هدفها في الحرب، ستعمل كوريا الشمالية بشكل كامل على تعبئة جميع الوسائل المتاحة وستكون جاهزة لاستخدام الأسلحة النووية”.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية، إلى أنه اعتبارًا من هذا العام، ستشمل التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن على الرد على هجوم نووي كوري شمالي محتمل.

كما شدد يون سوك يول، على أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة الساحقة، ووعد "بالمعاقبة الفورية على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية يتحدث عن ضربات نووية وقائية واستعدادات عسكرية هجومية ".