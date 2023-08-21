زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.



وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية زيارة الزعيم دون الكشف عن تاريخ الزيارة قائلة: "قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي وتابع البحارة على سفينة دورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية".





وأضافت الوكالة: "خلال التدريب الذي هدف إلى إعادة تأكيد وظيفة السفينة البحرية في المعركة وميزة نظام الصواريخ وجعل البحارة أكثر مهارة في تنفيذ مهمة الهجوم في الحرب الفعلية، ضربت السفينة الهدف بسرعة ومن دون أي خطأ حتى".

وتعهد كيم بتعزيز البحرية الشمالية لتصبح "مجموعة خدمة شاملة وقوية" بفعالية قتالية.



وستقوم كوريا الشمالية بـ"تعزيز تحديث أسلحة ومعدات البحرية بما في ذلك بناء سفن حربية قوية وتطوير أنظمة أسلحة تحت الماء على متن السفن".