كوريا الشمالية تطالب المواطنين الدخول إلى الملاجئ وانتظار التعليمات .. ماذا يحدث؟

تستعد كوريا الشمالية يوم الأربعاء لإجراء تدريبات الدفاع المدني، وهو جزء من تمرين أوولتشي السنوي لاختبار استجابة الحكومة للتهديدات المحتملة، منها “التهديدات النووية المتقدمة والهجمات الإلكترونية والإرهاب بالطائرات بدون طيار وغيرها”.

وبحسب وسائل إعلام كوريا شمالية، سيستغرق التدريب 20 دقيقة، حيث سيبدأ في الساعة 2 مساءً يوم الأربعاء. وستصدر صفارات الإنذار للإنذار بالهجوم الجوي لمدة دقيقة واحدة، وسيتلقى السكان رسائل نصية للتنبيه على هواتفهم. وسوف تصدر حوالي 2800 صفارة إنذار وسيتم تقييد 216 طريقًا في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لوزارة الداخلية والأمن في بيونج يانج، تم إجراء تمرين الدفاع المدني السابق في 16 مايو وشاركت فيه المدارس والمؤسسات الحكومية ولكن ليس الجمهور، ولكن هذه المرة مختلفة.

وسيتم إعفاء 57 منطقة، بما في ذلك المدن والمقاطعات في منطقة تشونغ تشونغ وجولا الشمالية وجولا الجنوبية، من المشاركة في التدريبات لأنه تم إعلانها مناطق كوارث خاصة بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة وإعصار خانون. ومن المتوقع أن تُحظر الحركة في الخارج حتى الساعة 2:15 مساءً.

وسيحتاج الأشخاص الذين يقودون على الطرق التي تخضع للقيود خلال التمرين إلى ركن سياراتهم على جانب الطريق وتشغيل الراديو للحصول على التعليمات.

وستعمل الطائرات والمترو كالمعتاد، ولكن لن يُسمح للركاب الذين يخرجون من محطات المترو والقطار بمغادرة المنصة. وقد عينت البلاد ما مجموعه 17483 مكانًا ، بما في ذلك منصات المترو والأسواق التحتية الأرضية، كملاجئ للدفاع المدني.

وعند دخول الملاجئ، سيلقى الأشخاص تعليمات طارئة، بما في ذلك قوائم بالضروريات التي يجب إحضاره. ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها أنشأت أيضًا نظامًا تعاونيًا مع المرافق المزدحمة ، مثل دور السينما ومراكز التسوق.

وتجرى تلك التدريبات على نطاق واسع في ظل تصاعد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. حيث أطلقت كوريا الشمالية ما مجموعه 17 صاروخًا بين يناير و 24 يوليو من هذا العام.