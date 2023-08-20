عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطالب المواطنين الدخول إلى الملاجئ وانتظار التعليمات .. ماذا يحدث؟

صدى البلد

تستعد كوريا الشمالية يوم الأربعاء لإجراء تدريبات الدفاع المدني، وهو جزء من تمرين أوولتشي السنوي لاختبار استجابة الحكومة للتهديدات المحتملة، منها “التهديدات النووية المتقدمة والهجمات الإلكترونية والإرهاب بالطائرات بدون طيار وغيرها”.

وبحسب وسائل إعلام كوريا شمالية، سيستغرق التدريب 20 دقيقة، حيث سيبدأ في الساعة 2 مساءً يوم الأربعاء. وستصدر صفارات الإنذار للإنذار بالهجوم الجوي لمدة دقيقة واحدة، وسيتلقى السكان رسائل نصية للتنبيه على هواتفهم. وسوف تصدر حوالي 2800 صفارة إنذار وسيتم تقييد 216 طريقًا في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لوزارة الداخلية والأمن في بيونج يانج، تم إجراء تمرين الدفاع المدني السابق في 16 مايو وشاركت فيه المدارس والمؤسسات الحكومية ولكن ليس الجمهور، ولكن هذه المرة مختلفة.

وسيتم إعفاء 57 منطقة، بما في ذلك المدن والمقاطعات في منطقة تشونغ تشونغ وجولا الشمالية وجولا الجنوبية، من المشاركة في التدريبات لأنه تم إعلانها مناطق كوارث خاصة بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة وإعصار خانون. ومن المتوقع أن تُحظر الحركة في الخارج حتى الساعة 2:15 مساءً.

وسيحتاج الأشخاص الذين يقودون على الطرق التي تخضع للقيود خلال التمرين إلى ركن سياراتهم على جانب الطريق وتشغيل الراديو للحصول على التعليمات.

وستعمل الطائرات والمترو كالمعتاد، ولكن لن يُسمح للركاب الذين يخرجون من محطات المترو والقطار بمغادرة المنصة. وقد عينت البلاد ما مجموعه 17483 مكانًا ، بما في ذلك منصات المترو والأسواق التحتية الأرضية، كملاجئ للدفاع المدني.

وعند دخول الملاجئ، سيلقى الأشخاص تعليمات طارئة، بما في ذلك قوائم بالضروريات التي يجب إحضاره. ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها أنشأت أيضًا نظامًا تعاونيًا مع المرافق المزدحمة ، مثل دور السينما ومراكز التسوق.

وتجرى تلك التدريبات على نطاق واسع في ظل تصاعد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. حيث أطلقت كوريا الشمالية ما مجموعه 17 صاروخًا بين يناير و 24 يوليو من هذا العام.

الهجمات الإلكترونية بيونج يانج طائرات بدون طيار كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

نقيب الصحفيين: كريم أسعد «بخير» ويعود لمنزله خلال ساعات

أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

بعد واقعة الهروب| وردة “غاوي مشاكل”.. مغامرات نجم المنتخب والرجاء المغربي لا تنتهي

اللجنة العلمية لفيروس كورونا تكشف مدى خطورة متحور EG5 | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

فيديو

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ