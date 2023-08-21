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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

كوريا الشمالية تهاجم بقوة جارتها الجنوبية والولايات المتحدة عن طريق التكنولوجيا

صدى البلد

وفقًا لتقارير رويترز ، زعمت الشرطة في كوريا الجنوبية أن قراصنة من كوريا الشمالية يستهدفون تدريباتها العسكرية. من المقرر عقد التدريب العسكري هذا الأسبوع وهو تدريب مشترك مع الجيش الأمريكي. سيبدأ قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الاثنين من هذا الأسبوع تدريبات Ulchi Freedom Guardian الصيفية التي تستمر 11 يومًا. الغرض من هذا التدريب هو تعزيز قدرتهم على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة. ومع ذلك ، ترفض كوريا الشمالية الادعاء قائلة إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لغزو كوريا الشمالية.

 

يزعم التقرير أن القراصنة لديهم صلات بمجموعة  من كوريا الشمالية تسمى Kimsuky. وقالت وكالة شرطة Gyeonggi Nambu Provincial في بيان:

 

“...لقد نفذوا اختراقهم عبر رسائل البريد الإلكتروني إلى المقاولين الكوريين الجنوبيين العاملين في مركز محاكاة الحرب المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ...”

ومع ذلك ، تدعي الشرطة أنه لم يتم فقد أي معلومات عسكرية سرية.

 

التداعيات الناتجة عن محاولة الاختراق

 

تثير محاولة الاختراق من قبل قراصنة كوريا الشمالية عدة تداعيات محتملة. أولاً ، يوضح ذلك التهديد المستمر الذي تشكله هجمات القرصنة الكورية الشمالية وأصبح هذا أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة. اتهمت كوريا الشمالية في الماضي بتنفيذ عدد من الهجمات الإلكترونية البارزة. وهذا يشمل اختراق 2014 لشركة Sony Pictures وهجوم WannaCry ransomware 2017. ومع ذلك ، تنكر كوريا الشمالية تمامًا المزاعم.

ثانياً ، يمكن أن يُنظر إلى محاولة الاختراق على أنها استفزاز من قبل كوريا الشمالية ، التي كانت عدائية منذ فترة طويلة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. انتقدت كوريا الشمالية سابقًا التدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها بروفة لغزو أراضيها. ودعت منذ ذلك الحين إلى إلغاء التدريبات.

أخيرًا ، تؤكد محاولة الاختراق أهمية الأمن السيبراني في المجال العسكري.

 

الكلمات الأخيرة

تم الإبلاغ عن محاولة القرصنة لتدريبات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية العسكرية من قبل الشرطة الكورية الجنوبية. ومع ذلك ، تنكر كوريا الشمالية المزاعم. على الرغم من دحضه الادعاء ، فإن هذا التقرير يؤكد الحاجة إلى الأمن السيبراني في المجال العسكري.

كوريا كوريا الشمالية Kimsuky رويترز كوريا الجنوبية Ulchi Freedom Guardian الجيش الأمريكي الولايات المتحدة

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