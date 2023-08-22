إعلام تركي: إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب حرائق الغابات

أفادت قناة “تي أر تي” التركية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب حرائق الغابات في المنطقة.

وأوضحت القناة التركية، عبر “تليجرام”، أن "مضيق الدردنيل مغلق أمام مرور السفن من الجنوب إلى الشمال بسبب حرائق الغابات المستمرة".

وأمس، أفادت قناة “إن تي في” التركية، باندلاع حريق في غابات منطقة سيليفري في إسطنبول، مشيرة إلي أنه تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وشاركت مروحيات في إخماد الحريق.

وقالت القناة التركية: "اندلع الحريق في غابة بين حي سلتيك وحي بويوك تشافوشلو حوالي الساعة 15.00 بتوقيت تركيا.. وبسبب صعوبة التضاريس، تشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق”.

وأضافت: “رجال الدرك اتخذوا تدابير أمنية نشطة والمنطقة مغلقة حاليا أمام المواطنين. هناك مروحيتين تشتركان في إطفاء الحريق، وتأخذ المياه من البحر وخزان مجاور".