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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة قيصرية التركية جنوبي البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 13.17 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة ساريز.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 7.06 كيلومترا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال 50.5 ألف قتيل.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية تركيا زلزال

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