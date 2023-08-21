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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت.. وناقشنا الخطوات اللازمة لمواجهة الأسعار

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن ارتفاع معدل التضخم في تركيا هو أمر مؤقت.

وأوضح أردوغان، أنه “تمت مناقشة الخطوات اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال اجتماع مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أردوغان، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، كاشفًا عن قرب إجراء زيارة لوزير خارجيته هاكان فيدان إلى موسكو.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان إنه “من الممكن أن يجري وزير خارجيتنا زيارة إلى روسيا قريبًا لأنه من المهم جدًا أن يتم هذا الأمر وجهًا لوجه”.

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قبل رحلة بوتين.. أردوغان يعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيته إلى روسيا

وحول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قال أردوغان إنه سيكون موقف تركيا مغايراً في حال استمرار الاعتداء على مقدساتها وعدم ضبط شوارعها.

رجب طيب أردوغان تركيا التضخم

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