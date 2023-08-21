قبل رحلة بوتين.. أردوغان يعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيته إلى روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، كاشفًا عن قرب إجراء زيارة لوزير خارجيته هاكان فيدان إلى موسكو.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان إنه “من الممكن أن يجري وزير خارجيتنا زيارة إلى روسيا قريبًا لأنه من المهم جدًا أن يتم هذا الأمر وجهًا لوجه”.

وحول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قال أردوغان إنه سيكون موقف تركيا مغايراً في حال استمرار الاعتداء على مقدساتها وعدم ضبط شوارعها.

وفي وقت سابق، كشف عاكف كاجاتاي كيليتش، مستشار الرئيس التركي، عن آخر تطورات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لإجراء مباحثات مع نظيره التركي أردوغان.

وقال "كاجاتاي" إن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اسطنبول مستمرة، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن".

وأكد كيليتش ردا على سؤال بشأن زيارة بوتين المحتملة لتركيا "العمل في هذا الاتجاه مستمر في هذه اللحظة. روسيا تعمل على الجدول الزمني بسبب الوضع الداخلي والمفاوضات جارية بشأن موعد الزيارة. نحن نعقدها".