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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تلومونا.. أردوغان يوجه رسالة تحذير لـ السويد بسبب حرق القرآن

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطالب السويد بوقف حرق القرآن، وإلا فإن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قد تتأخر أو لا تتم على الإطلاق.

 

وقال أردوغان "يجب أن تهتم السويد أولاً بشوارع ستوكهولم… إذا لم يفعلوا ذلك، وإذا استمرت هذه الهجمات على ما هو مقدس بالنسبة لنا، فلا يلومونا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من غير المعروف إلى متى سيستمر النقاش في البرلمان أو اللجان حول قضية الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

بسبب حرق المصحف الشريف.. تركيا تستدعي الممثلين الدبلوماسيين للدنمارك وهولندا في أنقرة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة تي آر تي التركية، بأن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية حرق نسخ من المصحف الشريف.

رجب طيب أردوغان السويد ستوكهولم الناتو حرق القران

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