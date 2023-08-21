لا تلومونا.. أردوغان يوجه رسالة تحذير لـ السويد بسبب حرق القرآن

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطالب السويد بوقف حرق القرآن، وإلا فإن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قد تتأخر أو لا تتم على الإطلاق.

وقال أردوغان "يجب أن تهتم السويد أولاً بشوارع ستوكهولم… إذا لم يفعلوا ذلك، وإذا استمرت هذه الهجمات على ما هو مقدس بالنسبة لنا، فلا يلومونا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من غير المعروف إلى متى سيستمر النقاش في البرلمان أو اللجان حول قضية الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة تي آر تي التركية، بأن وزارة الخارجية التركية استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية حرق نسخ من المصحف الشريف.