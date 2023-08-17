عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن حرق المصحف.. رئيس وزراء السويد: ليس كل ما هو قانوني مناسبا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الخميس، إنه يجب على الراغبين في حرق القرآن التفكير في الأمر لأنه ليس كل ما هو قانوني مناسبًا.

وأوضح كريسترسون، في مؤتمر صحفي: "عندما أقول إنه يجب على الناس التفكير في الأمر، فهذا يعني أنه ليس كل ما هو قانوني مناسبًا. إذا كنت مهتمًا بالوضع الأمني ​​في السويد، فعليك التفكير".

ومنذ قليل، ذكرت صحيفة “افتونبلاديت”، أن الشرطة السويدية منحت الإذن للمظاهرة القادمة لحرق القرآن الكريم المقررة يوم الجمعة، التي ستقام بالقرب من السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقالت الصحيفة: "من المقرر حرق القرآن غدا أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.. وافقت الشرطة السويدية على طلب عقد مظاهرة".

وفي وقت سابق من اليوم، رفع جهاز الأمن السويدي "المخابرات السويدية"، مستوى الإنذار الأمني المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية بعد إحراق نسخ من المصحف.

الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

بسبب حرق نسخ للمصحف.. السويد ترفع مستوى التهديدات الأمنية في البلاد إلى الرابع

وقال جهاز الأمن السويدي، إن هناك تدهوراً تدريجياً لحالة التهديد الأمني في السويد هذا العام، لافتا إلى أنه تم رفع مستوى الإنذار من التهديدات الأمنية في البلاد من الثالث إلى الرابع.

ونظمت العديد من مظاهرات حرق القرآن في السويد والدنمارك في الأسابيع الأخيرة. ونددت معظم الدول الإسلامية بالمظاهرات، واستدعى بعضها سفيري السويد والدنمارك لإعطائهم ملاحظات احتجاجية.

السويد رئيس وزراء السويد حرق المصحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

سابها ميتة وجلس على القهوة..لغز يحيط بوفاة سيدة الفيوم وابنها اعترف على أبوه

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

موضوعات متعلقة

لتجنب حرب نووية.. دعوات في أمريكا لاتخاذ قرار ضد زيلينسكي

الهمس المخيف.. سلوك صادم من بايدن يثير غضبا واسعا |فيديو

تركيا.. اعتقال محتال حاول تزوير صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي

البرلمان الأوكراني يلمح إلى إعلان التعبئة العامة في البلاد .. تفاصيل

الكشف عن الموعد النهائي للهجوم الأوكراني المضاد

الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

هروب القوات.. أوكرانيا على شفا كارثة بعد هجوم روسي كاسح

الناتو: سندعم أوكرانيا حتى النصر.. وبوتين يستهين بالحلف

ترشيحاتنا

التعليم تتيح فرصة جديدة لأداء امتحانات القبول بمدارس stem

فرص النجاح صفر.. مسئول أمريكي يحطم آمال أوكرانيا في الحرب

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة السفر بالقطار في حالة سكر

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ