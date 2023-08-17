الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

ذكرت صحيفة “افتونبلاديت”، اليوم الخميس، أن الشرطة السويدية منحت الإذن للمظاهرة القادمة لحرق القرآن الكريم المقررة يوم الجمعة، التي ستقام بالقرب من السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وقالت الصحيفة: "غدا في السفارة الإيرانية في ستوكهولم، من المقرر حرق القرآن، وافقت الشرطة على طلب عقد اجتماع".

وفي وقت سابق من اليوم، رفع جهاز الأمن السويدي "المخابرات السويدية"، مستوى الإنذار الأمني المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية بعد إحراق نسخ من المصحف.

وقال جهاز الأمن السويدي، إن هناك تدهوراً تدريجياً لحالة التهديد الأمني في السويد هذا العام، لافتا إلى أنه تم رفع مستوى الإنذار من التهديدات الأمنية في البلاد من الثالث إلى الرابع.

ونظمت العديد من مظاهرات حرق القرآن في السويد والدنمارك في الأسابيع الأخيرة. وقد نددت معظم الدول الإسلامية بالمظاهرات، واستدعى بعضها سفيري السويد والدنمارك لإعطائهم ملاحظات احتجاجية.