وزير العدل التركي: السويد لم تلب أيا من طلباتنا لتسليم الإرهابيين

صرح وزير العدل التركي يلماز تونج بأن السويد حتى الآن لم توافق على أي من طلبات تسليم المجرمين الـ 28 التي تقدمت بها تركيا بخصوص الإرهابيين.



جاء ذلك في تصريحات الوزير لقناة A-Haber ، واضاف: “لقد أرسلنا إلى السويد 28 طلبا لتسليم أشخاص مرتبطين بتنظيمات إرهابية. وتم رفض 22 طلبا، من بينها 9 طلبات لأعضاء حزب العمال الكردستاني، و8 طلبات لأعضاء في منظمة FETO الإرهابية، و5 أعضاء منظمات أخرى”.



وأشار تونج إلى أن السويد تعلن عزمها على أن تصبح "جزءا من الناتو وشريك تركيا في الحلف"، وستكون هذه القضية على جدول أعمال البرلمان، وسيأخذ البرلمان في الاعتبار جميع التفاصيل الدقيقة أثناء المناقشة، وتابع: "نتوقع من ستوكهولم تسليم الإرهابيين لنا" إلا أنه "لا يوجد تحرك في هذا الموضوع" على حد تعبير الوزير.