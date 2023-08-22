الشركة الراعية: حفل عمرو دياب بلبنان كان من أكبر الأحداث في 2023

علق روجيه زكار، الرئيس التنفيذي للشركة الراعية لحفل عمرو دياب بلبنان، على المهاجمة التي تعرض لها عمرو دياب بسب حفله، قائلا: "الناس مكنوش متوقعين ان الحدث هيكون بالحجم ده و كان من أكبر الأحداث بـ 2023".

وأوضح "زكار"، خلال مداخلته ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم "دينا رامز"، أن عمرو دياب وحد اللبنانيين من جميع الطوائف و أنحاء لبنان بهذا الحفل.

ولفت، إلى أن عمرو دياب لم يكن لديه وقت عند وصوله للبنان للقاء الصحافيين، موضحا: "قالهم جاي أعمل الحفلة و راجع تاني"، مؤكدا أنه لم يُجري أي مقابلة مع أي صحفي بسبب ضيق وقته، و مقابلته الوحيدة كانت من خلال نقل الحفل على التليفزيون.

6000 حاضر من جنسيات أخرى

وأضاف، " أتوقع أن من بعد حفل عمرو دياب ببيروت و النجاح اللي حققته، هيوافق أي فنان أنه ييجي و يعمل حفلته بها و التزاكر هتتباع و العالم هتكون موجودة من جميع الأنحاء و مش بس بيروت"، موضحا أن هناك 6000 من الحاضرين بالحفل كانوا من جنسيات أخرى.

