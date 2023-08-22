منظم حفل عمرو دياب: الهضبة وجهة عظيمة ومشرفة

عبر روجيه زكار المدير التنفيذي لاحدي الشركات الراعية لحفل عمرو دياب بلبنان، عن فرحته الشديدة بوجود عمرو دياب ببيروت قائلا :" مافيش حد غير عمرو دياب يقدر يعمل النهضة دي لبيروت".

زكار: عمرو دياب وجهه عظيمة لوجوده ببيروت

وأكد زكار خلال مداخلتة الهاتفية لبرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الحفل هو حدث السنة، وأنه عندما الشعب اللبناني بقدوم عمرو دياب لإحياء حفلة تم حجز كل التذاكر في يوم واحد فقط، مؤكدا انه بالرغم الأزمات المالية الموجودة بلبنان إلا أن الشعب يريد المرح وإن شعب اللبناني يريد إن يفرح وعمرو دياب كان وجهة عظيمة لوجوده ببيروت.

وأضاف مدير إحدي الشركات الراعية لحفل الهضبة أن مصر دولة شقيقة للبنان، لافتا إلى أن الشعب اللبناني كان متشوقا لرؤية عمرو دياب كما أن هذه الحفلة كانت الأولى للهضبة بعد غياب ١٢ عاما عن لبنان.