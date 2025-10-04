المشير أحمد إسماعيل| أعاد تنظيم صفوف القوات المسلحة.. وقاد الجيش في حرب الكرامة

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

منذ صغره كان يهوى دائما قراءة كتب التاريخ والسيرة وبطولات القادة العسكريين، فقد نشأ وتربى على الحياة العسكرية منذ صغره، حيث كان يعمل والده ضابطًا بوزارة الداخلية، إنه المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية المصري.

نشأته

ولد المشير أحمد إسماعيل فى الرابع من أكتوبر عام 1917 بحى شبرا، وقد حصل على شهادة البكالوريا "الثانوية العامة" في عام 1934، ثم تقدم إلى الكلية الحربية مع الرئيس أنور السادات إلا أن أوراقهما رفضت والتحق الطالب بكلية التجارة عندما رفضت الكلية الحربية قبوله ورغم نجاحه بتفوق لمدة عامين، إلا أنه لم يقبل حرمانه من الالتحاق بالكلية الحربية وأخذ يسعى دون ملل حتى تمكن من الالتحاق بها عام 1937.

الكلية الحربية

أمضي المشير أحمد إسماعيل فترة الإعداد فى الكلية بنجاح، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان وتم تعيينه بسلاح المشاة فى عام 1938 ضمن الدفعة الثامنة حربية وعمل ضابطا للاستطلاع وقائدا لفصيلة في إحدى كتائب المشاة ومن ضمن من زامله فى الخدمة الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس محمد أنور السادات، والفريق عبد المنعم رياض، ويوسف السباعى، وأحمد مظهر.

وفي الأول من مايو سنة 1940 تم ترقية الملازم أحمد إسماعيل إلي رتبة الملازم أول وقاد سرية بإحدى كتائب المشاة، وفي الخامس من سبتمبر من عام 1942 منح رتبة النقيب، ولعقليته العسكرية الفذة اختير لمنصب أركان حرب إحدى كتائب المشاة في السابع من يوليو من عام 1948 ثم تم ترقيته إلي رتبة رائد وتولي قيادة سرية في رفح.

تدرجه الوظيفي

لتفوق المشير أحمد إسماعيل والتزامه العسكري التام تم اختياره ليكون واحدا من أحد أعضاء دورة تدريبية عسكرية في دير ياسين بفلسطين وكانت الحكومة الإنجليزية هي الجهة المسئولة عن هذا الالتزام، وفي هذه الدورة التدريبية حقق مفاجأة مذهلة وأظهر بلاءً حسنا بأن يكون ترتيبه الأول فى الدورة على جميع الضباط الإنجليز والمصريين، وهذا ما شجع القيادة العسكرية على أن ترسله فى دورة تدريبية أخرى في بريطانيا ورجع منها مجتازا إياها بنجاح فائق وعلى جميع الطلاب الحاضرين فيها وكان ترتيبه أيضا الأول.

كما التحق المشير أحمد إسماعيل بكلية أركان الحرب عام 1948 وهو برتبة صاغ "رائد"، إلا أن نشوب حرب فلسطين 15 مايو 1948 أدت إلى توقف الدراسة حتى انتهاء الحرب وصدرت له أوامر عسكرية بالمشاركة في حرب 1948 وبإنشاء خط دفاعي منيع في مدينة رفح، ونجح فى عمل خط دفاع قوى، ولذلك كان محل اهتمام من القيادة العسكرية بعد الهدنة وتم دراسة خططه الناجحة ووجدت ذات كفاءة مما جعله ينجح فى هذا الخط الدفاعي، مما جعل القيادة العسكرية تصدر تكليف أحمد إسماعيل بإعداد خطة دفاعية مماثلة لصد الهجوم الإسرائيلي علي مدينة العريش فى ذلك الوقت.

عاود "أحمد إسماعيل" إعداد وتثقيف نفسه في مواد العلوم العسكرية حتى يستفيد هو شخصيا بما هو جديد في تكنولوجيا التسليح والإستراتيجية العسكرية، فتقدم إلى الدراسة في كلية القادة والأركان للقوات المسلحة المصرية فى عام 1950 للحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية ولما كان هدفه الاستفادة جاء ترتيبه الأول على الدفعة.

وتمت ترقيته إلى رتبة المقدم في الحادي عشر من فبراير سنة 1951 وبعدها بفترة قصيرة تم اختياره مدرسا بكلية القادة والأركان الحرب، والتي كان يدرس فيها وصار يشغل هذا المنصب بالكلية، وكان معروفا عنه النشاط والإفادة فى العلوم العسكرية والجدية فى نظام التدريس لطلبة الفرق التعليمية.

وعندما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 قامت قيادة الجيش بعمل تغييرات فى القيادات العسكرية ومنها إصدار أوامر عسكرية لأحمد إسماعيل بتولي رئاسة أركان حرب إحدى فرق المشاة.

مهنة التدريس

في السادس من أغسطس عام 1952 عاد لمزاولة مهنة التدريس التي كان يقول عنها إنها طريق النصر، وذلك فى كلية أركان الحرب في سبتمبر عام 1952 وبعد ذلك صدرت إليه أوامر عسكرية لتولي قيادة الكتيبة السابعة المشاة فى السابع من سبتمبر 1953 ومن خلال قيادته للكتيبة تم اختياره عضوا ضمن اللجنة العليا للمفاوضات العسكرية مع إنجلترا عام 1954 وهي من أهم الأحداث التاريخية التى حدثت في هذا الوقت وبعد هذه العملية.

وتم إصدار أمر عسكري للمشير أحمد إسماعيل بتكوين أول تشكيل عسكري مقاتل وذلك طبقا للتعليمات العسكرية وقام بتعبئة وتدريب التشكيل العسكري وفق خطة عسكرية تحقق المهام المكلفة بها.

عضو ضمن لجنة لشراء صفقة الأسلحة التشيكية

كما تم اختيار المشير إسماعيل ليكون عضوا ضمن لجنة لشراء صفقة الأسلحة التشيكية خاصة القوات المسلحة عام 1955.

إنشاء أول وحدة لقوات الصاعقة

وفي الأول من يناير عام 1955 ترقى إلي رتبة العقيد وفى هذا الوقت راودته فكرة كانت تسايره من فترة طويلة وهى إنشاء أول وحدة لقوات الصاعقة وتكون ضمن وحدات القوات المسلحة الأساسية والتي يعتمد عليها فى تنفيذ المهام والأوامر التي تصدر إليهم، وتم تكوينها من مجموعة من الضباط الصغار المتفوقين في العلوم العسكرية ذوي قدرة عالية في التدريب القتالى ومقاتلين ذوي نزعة وطنية خاصة لأن طبيعة عملهم تكون له صفة الجرأة، وبدأ هو في الإشراف على تدريبهم وإعدادهم معنويا ونفسيا لأنهم نواة قوات الصاعقة.

التصدي للعدوان الثلاثي

تولى المشير أحمد إسماعيل قيادة لواء مشاة عام 1956، والذى كان من ضمن الألوية المتمركزة فى سيناء حيث شارك أحمد إسماعيل بلوائه فى التصدى للعدوان الثلاثى حين وقع فى التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956، واستطاع أن يتقدم بلوائه حتى وسط سيناء، واشتبك في عدة معارك مع العدو.

ثم صدرت التعليمات له بالتوجه إلى مدينة بورسعيد وقد كلف باستلام مدينة بورسعيد بعد انسحاب الإنجليز منها وخروج آخر جندي أجنبى ورفع أحمد إسماعيل علم مصر على مدينة بورسعيد فى 21 ديسمبر 1956، وقد مارست قوات الصاعقة المصرية التى كان قد أنشأها أحمد إسماعيل عملياتها ضد العدو طوال معارك بورسعيد على أعلى درجة من الكفاءة والاقتدار.

وبعد فترة زمنية قصيرة تم إيفاد أحمد إسماعيل للقيام بالالتحاق في دورة تدريبية بأكاديمية فروتز العسكرية العليا بالاتحاد السوفيتي "روسيا" بناءً على أوامر عسكرية، ودخل أحمد إسماعيل مرحلة جديدة من الفكر العسكري وشهد له بالامتياز والكفاءة وسط جميع زملائه في هذه الدورة التدريبية وتخرج وكان ترتيبه الأول على زملائه عام 1957.

كبير المعلمين بالكلية الحربية

ومع بداية اليوم الأول من شهر يناير 1958 تمت ترقيته إلى رتبة العميد وعاد إلى عملية التدريب تنفيذا للأوامر العسكرية ولكن هذه المرة تم اختياره ككبير معلمين بالكلية الحربية، وذلك في الحادي والثلاثين من شهر مارس 1959 وفى هذا المنصب وجد فى نفسه القدرة على تخريج ضباط ذوي كفاءة عالية في التخطيط العسكري والتدريب المهارى واتيحت له فرصة تطوير نفسه والضباط الخريجين علي المهام العسكرية التي تؤهلهم للنصر في المعارك الحربية القادمة.

أول تشكيل مقاتل فى القوات المسلحة المصرية

وتولى قيادة فرقة مشاة فى السادس من يوليو 1962 والتى أعاد تشكيلها لتكون أول تشكيل مقاتل فى القوات المسلحة المصرية كما تولى رئاسة هيئة تدريب القوات البرية فى الرابع من مايو 1965 وهو المنصب الذى كان يشغله أثناء عدوان يونيو 1967 ، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية "بكلية الحرب العليا"، حيث حصل على درجة الزمالة قبل عدوان يونيو 1967.

رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة

عقب عدوان 1967، تولى رئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة فى الرابع عشر من يونيو 1967 حين أعيد تشكيل القيادة بعد عدوانيونيو 67 مباشرة، ولكنه لم يستمر فى هذا المنصب إلا أسبوعين ثم تولى قيادة قوات الجبهة غرب قناة السويس، وكلف وقتها باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية، وبناء الدفاعات المصرية غرب القناة، وإدارة أعمال قتال حرب الاستنزاف فى وقت واحد.

وتمكن المشير إسماعيل من التخطيط وإدارة أعمال قتال حرب الاستنزاف فى المهام التى أسندت لقواته وقتها بنجاح ، وكانا أكثرها أهمية معركة الجزيرة الخضراء ومعركة رأس العش شرق القناة وإغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" فى المياه الإقليمية المصرية قبالة ميناء بورسعيد ورئيس لهيئة العمليات ورئيسًا للأركان.

وتم تعيينه فى عام 1968 رئيسًا لهيئة العمليات، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية في مارس 1969، بعد استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض كما عين في منصب الأمين العسكرى المساعد بجامعة الدول العربية إلى أن اختاره الرئيس محمد أنور السادات فى مايو 1971، ليرأس جهاز المخابرات العامة وكشف الجهاز خلال رئاسته عددًا من قضايا التجسس.

تعيينه وزيرًا للحربية

تم تعيين المشير أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية فى 26 أكتوبر 1972وفي يناير عام 1973 عُين قائدًا عامًا للقوات المسلحة المصرية وبعد أسبوع من تعيينه، تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهات الثلاث الشرقية "الأردن" والشمالية "سوريا" والجنوبية "مصر"، من قبل مجلس الدفاع العربي.

وقاد الفريق أول أحمد إسماعيل قوات الجبهتين الشمالية والجنوبية في حرب أكتوبر 1973 وقام بإدارة الحرب أكتوبر 1973 بمهارة وثبات وصبر مما ساعد على اجتياز الأوقات العصيبة للحرب بنجاح، كما نجح في تنسيق الجهود والتعاون مع القوات السورية أثناء الإعداد للحرب وبدء الأعمال القتالية في 6 أكتوبر 1973 وحقق النصر الكبير ثم قاد عملية تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية عقب الحرب مباشرة.

وأصدر الرئيس السادات فى أعقاب حرب أكتوبر قرارًا بترقية الفريق أول أحمد إسماعيل إلى رتبة "المشير"، أرفع الرتب العسكرية، فى احتفال مجلس الشعب يوم 19 فبراير 1974، وفي يوم 26 أبريل 1974 عين نائبًا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى مناصبه السابق ذكرها.