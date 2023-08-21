نقيب المهن الموسيقية اللبناني: حفل الهضبة يكشف استقرار الأوضاع في لبنان

كشف فريد بورسعيد نقيب المهن الموسيقية في لبنان أهمية نجاح حفل عمرو دياب في بيروت، وقائلا إن الحفلة اعطت الصورة الحقيقة للأوضاع في لبنان، لبنان الفن، لبنان الحضارة، لبنان الثقافة

وأضاف فريد بورسعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع مساء اليوم عبر فضائية etc أن ما يذاع في وسائل الإعلام عن خطورة الأوضاع في لبنان ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن الوضع في لبنان جيد جدا، بدليل نجاح حفل الهبضة وحضور ما يقرب من ١٧ ألف معجب، وقبله حفل الفنان تامر حسني.

وأكد الجمهور اللبناني كان متشوق وحريص على حضور حفل الهضبة لاسيما بعد غياب ١٢ عاما لم ينظم فيها عمرو دياب حفلا في لبنان.