ناقد: فيريرا أمام الفرصة الأخيرة.. وأزمات الزمالك المادية تهدد تركيز اللاعبين

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة حرجة قبل مواجهته المرتقبة أمام غزل المحلة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من ضغوط متعددة، أبرزها الأزمات المادية التي ألقت بظلالها على مستوى اللاعبين وأثّرت سلبًا على الأداء داخل الملعب.

خسارة القمة تضع فيريرا تحت المجهر

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين سارة مجدي وحياة مقطوف عبر قناة صدى البلد، أوضح عصام أن الزمالك يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن المباراة المقبلة تعتبر "فرصة أخيرة" للمدير الفني جوسفالدو فيريرا من أجل تصحيح مسار الفريق.

أزمة المستحقات تُضعف الأداء الجماعي

وأشار إلى أن أزمة المستحقات المالية كانت من أبرز أسباب تراجع مستوى الزمالك في المباريات الأخيرة، رغم صرف جزء من مستحقات بعض اللاعبين مؤخرًا، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن يعود إلى الأداء الفني والروح الجماعية داخل الملعب إذا أراد الفريق الخروج من أزمته الحالية.

الأهلي يتعافى تدريجيًا.. ولكن

وعن النادي الأهلي، قال محمد عصام إن الفريق تمكن من استعادة توازنه بعد القمة وصعد إلى المركز الثالث في جدول الدوري، لكنه أبدى تحفظه على الأداء العام للفريق، موضحًا أن تعدد التغييرات في الجهاز الفني أثّر على استقرار اللاعبين.

توقعات بمباراة قوية أمام كهرباء الإسماعيلية

وفي ختام تصريحاته، توقع عصام أن يُقدّم الأهلي أداءً قويًا أمام فريق كهرباء الإسماعيلية في اللقاء المنتظر، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق مزيد من الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.