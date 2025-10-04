قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
ناقد: فيريرا أمام الفرصة الأخيرة.. وأزمات الزمالك المادية تهدد تركيز اللاعبين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن نادي الزمالك يمر بمرحلة حرجة قبل مواجهته المرتقبة أمام غزل المحلة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من ضغوط متعددة، أبرزها الأزمات المادية التي ألقت بظلالها على مستوى اللاعبين وأثّرت سلبًا على الأداء داخل الملعب.

 خسارة القمة تضع فيريرا تحت المجهر

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين سارة مجدي وحياة مقطوف عبر قناة صدى البلد، أوضح عصام أن الزمالك يسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن المباراة المقبلة تعتبر "فرصة أخيرة" للمدير الفني جوسفالدو فيريرا من أجل تصحيح مسار الفريق.

 أزمة المستحقات تُضعف الأداء الجماعي

وأشار إلى أن أزمة المستحقات المالية كانت من أبرز أسباب تراجع مستوى الزمالك في المباريات الأخيرة، رغم صرف جزء من مستحقات بعض اللاعبين مؤخرًا، لكنه شدد على أن التركيز يجب أن يعود إلى الأداء الفني والروح الجماعية داخل الملعب إذا أراد الفريق الخروج من أزمته الحالية.

 الأهلي يتعافى تدريجيًا.. ولكن

وعن النادي الأهلي، قال محمد عصام إن الفريق تمكن من استعادة توازنه بعد القمة وصعد إلى المركز الثالث في جدول الدوري، لكنه أبدى تحفظه على الأداء العام للفريق، موضحًا أن تعدد التغييرات في الجهاز الفني أثّر على استقرار اللاعبين.

 توقعات بمباراة قوية أمام كهرباء الإسماعيلية

وفي ختام تصريحاته، توقع عصام أن يُقدّم الأهلي أداءً قويًا أمام فريق كهرباء الإسماعيلية في اللقاء المنتظر، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق مزيد من الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

