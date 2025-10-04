رد الزمالك على اتحاد طنجة بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، تواصل خلال الساعات الماضية مع رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، نصر الله قرطيط، وأكد له أن إدارة الزمالك ستقوم بتحويل المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك تفاهمًا كاملًا بين الناديين، وأن الزمالك ملتزم بسداد كافة المستحقات في المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى أن التواصل بين الجانبين يسير في أجواء من الاحترام والتعاون المتبادل.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم الاثنين 28 يوليو عن التعاقد مع عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة المغربي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه، قال نصر الله قرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، في تصريحات صحفية:

"حتى تلك اللحظة لم نتقدم بشكوى رسمية، ولكن أرسلنا استفسارًا إلى نادي الزمالك بشأن مستحقات صفقة معالي".

وأضاف: "المستحقات الخاصة بقيمة انتقال عبد الحميد معالي إلى الزمالك لم تصلنا حتى الآن، لكننا تلقينا وعدًا من النادي بسدادها".

وتابع قرطيط: "لدينا وعد من المدير الرياضي جون إدوارد بأن الزمالك سيقوم بالدفع وسداد المستحقات مع بداية الأسبوع".

واختتم رئيس اتحاد طنجة حديثه قائلًا: "لدينا ثقة كاملة في نادي الزمالك والمدير الرياضي، ونتمنى أن يتم تنفيذ الوعود في أقرب وقت".