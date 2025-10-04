قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
رياضة

رد الزمالك على اتحاد طنجة بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي
ملك موسى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، تواصل خلال الساعات الماضية مع رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، نصر الله قرطيط، وأكد له أن إدارة الزمالك ستقوم بتحويل المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك تفاهمًا كاملًا بين الناديين، وأن الزمالك ملتزم بسداد كافة المستحقات في المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى أن التواصل بين الجانبين يسير في أجواء من الاحترام والتعاون المتبادل.

وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم الاثنين 28 يوليو عن التعاقد مع عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة المغربي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

من جانبه، قال نصر الله قرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، في تصريحات صحفية:

 "حتى تلك اللحظة لم نتقدم بشكوى رسمية، ولكن أرسلنا استفسارًا إلى نادي الزمالك بشأن مستحقات صفقة معالي".

وأضاف: "المستحقات الخاصة بقيمة انتقال عبد الحميد معالي إلى الزمالك لم تصلنا حتى الآن، لكننا تلقينا وعدًا من النادي بسدادها".

وتابع قرطيط: "لدينا وعد من المدير الرياضي جون إدوارد بأن الزمالك سيقوم بالدفع وسداد المستحقات مع بداية الأسبوع".

واختتم رئيس اتحاد طنجة حديثه قائلًا: "لدينا ثقة كاملة في نادي الزمالك والمدير الرياضي، ونتمنى أن يتم تنفيذ الوعود في أقرب وقت".

الزمالك اتحاد طنجة المغربي عبد الحميد معالي جون إدوارد نادي الزمالك

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

