بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
لاعب حرس الحدود: هدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار.. والفوارق بين الأندية واللاعبين "قليلة"

ياسمين تيسير

أكد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، أن الفريق العسكري بدأ هذا الموسم بشكل جيد رغم صعوبة المواجهات، مشددًا على أن هدفهم هو التواجد ضمن السبعة الكبار، لذلك هم يحاولون تجميع أكبر عدد من النقاط من أجل وضع الفريق في مرتبة جيدة بجدول الترتيب.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفوارق بين الأندية واللاعبين في الدوري المصري أصبحت قريبة للغاية، لذلك ففارق النقاط ليس ببعيد، مكسب يرفعك لمركز متقدم وخسارة تطيح بك لمركز متأخر، مضيفًا: دجلة يقدم مستويات كبيرة وينافس على أحد المركزين الثالث والرابع، ونحن قريبين أيضًا من التواجد في المركز الخامس أو السادس وهو ما يضعنا وسط الكبار.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: حرس الحدود يمتلك إسكواد لاعبين جيدين ومحترمين، الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني رائع ويحاول مساعدتنا بشكل كبير، الحمد لله قافلين على الفريق وبنحاول نساعد بعض كمنظومة  متكاملة إدارة وجهاز فني ولاعبين للوصول للهدف المطلوب، حرس الحدود من الأندية المحترمة، الأجواء مستقرة وتساعدك على لعب كورة قدم حقيقية، الجهاز الفني واللاعبين على مستوى عال، كل تلك التفاصيل تساعدك على تحقيق الهدف.

واختتم لاعب إنبي السابق حديثه: الدوري هذا الموسم أطول قليلًا، كل الفرق دعمت صفوفها بقوة ستساعدها على تقديم مستوى ونتائج جيدة، كما قولت لك الفوارق بسيطة، وبطل الدوري لن يحصل عليه بفارق نقاط كبير، الأمور مستقرة في كل الأندية تقريبًا.

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

"خربشة القطط تنقل السعار".. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

