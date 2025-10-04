لاعب حرس الحدود: هدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار.. والفوارق بين الأندية واللاعبين “قليلة”

أكد مهاب ياسر لاعب حرس الحدود الحالي وإنبي والزمالك السابق، أن الفريق العسكري بدأ هذا الموسم بشكل جيد رغم صعوبة المواجهات، مشددًا على أن هدفهم هو التواجد ضمن السبعة الكبار، لذلك هم يحاولون تجميع أكبر عدد من النقاط من أجل وضع الفريق في مرتبة جيدة بجدول الترتيب.

وتابع "ياسر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفوارق بين الأندية واللاعبين في الدوري المصري أصبحت قريبة للغاية، لذلك ففارق النقاط ليس ببعيد، مكسب يرفعك لمركز متقدم وخسارة تطيح بك لمركز متأخر، مضيفًا: دجلة يقدم مستويات كبيرة وينافس على أحد المركزين الثالث والرابع، ونحن قريبين أيضًا من التواجد في المركز الخامس أو السادس وهو ما يضعنا وسط الكبار.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: حرس الحدود يمتلك إسكواد لاعبين جيدين ومحترمين، الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني رائع ويحاول مساعدتنا بشكل كبير، الحمد لله قافلين على الفريق وبنحاول نساعد بعض كمنظومة متكاملة إدارة وجهاز فني ولاعبين للوصول للهدف المطلوب، حرس الحدود من الأندية المحترمة، الأجواء مستقرة وتساعدك على لعب كورة قدم حقيقية، الجهاز الفني واللاعبين على مستوى عال، كل تلك التفاصيل تساعدك على تحقيق الهدف.

واختتم لاعب إنبي السابق حديثه: الدوري هذا الموسم أطول قليلًا، كل الفرق دعمت صفوفها بقوة ستساعدها على تقديم مستوى ونتائج جيدة، كما قولت لك الفوارق بسيطة، وبطل الدوري لن يحصل عليه بفارق نقاط كبير، الأمور مستقرة في كل الأندية تقريبًا.