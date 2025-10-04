قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
توك شو

أخصائية إرشاد أسري عن تكشف معايير الاختيار السليم لشريك الحياة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت أسماء مراد، أخصائية الإرشاد الأسري، أن بناء بيت سعيد ومستقر لا يعتمد على الحب فقط، بل يبدأ بالتوافق الفكري والنفسي بين الطرفين، مشيرة إلى أن الحب وحده لا يكفي لضمان نجاح العلاقة الزوجية.

التوافق أولاً.. لا يكفي الحب وحده

قالت مراد خلال صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد إن الحب عنصر مهم في العلاقة الزوجية، لكنه لا يكفي بمفرده. 

وأضافت أن التفاهم والتوافق بين الزوجين في الطباع، وطريقة التفكير، والتعامل مع المواقف المختلفة، هو ما يصنع بيئة مستقرة وسعيدة داخل الأسرة.

 الخطوبة.. فرصة لاكتشاف الحقيقة بعيداً عن المثالية

وشددت مراد على أهمية فترة الخطوبة باعتبارها مرحلة حاسمة في اختيار الشريك المناسب، حيث قالت:"في فترة الخطوبة، الكل بيدّعي المثالية، لكن لو ظهرت تصرفات صعبة وغير مقبولة، مينفعش السكوت عنها لازم البنت تفكر كويس وتتأكد إن الشخص ده مناسب ليها فعلاً."

 احترام الأدوار داخل الأسرة

وأوضحت مراد أنه على الزوجة ألا تلغي قوامة الرجل أو تحاول أن تتحمل كل المسؤوليات بمفردها، سواء من الناحية المالية أو الأسرية، لأن ذلك قد يؤدي إلى خلل في العلاقة، مضيفة: "لما الست تشتغل وتصرف وتتحمل كل حاجة، مع الوقت الراجل ممكن يدور على اللي ناقصه في حد تاني برا البيت."

 الوعي أساس الاختيار

واختتمت مراد حديثها بالتأكيد على أن الوعي الذاتي والاختيار الصحيح من البداية هو ما يصنع العلاقة الناجحة، داعية الفتيات إلى التركيز على شخصية وخُلق الشريك، وليس فقط على المشاعر.

