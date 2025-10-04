أخصائية إرشاد أسري عن تكشف معايير الاختيار السليم لشريك الحياة

أكدت أسماء مراد، أخصائية الإرشاد الأسري، أن بناء بيت سعيد ومستقر لا يعتمد على الحب فقط، بل يبدأ بالتوافق الفكري والنفسي بين الطرفين، مشيرة إلى أن الحب وحده لا يكفي لضمان نجاح العلاقة الزوجية.

التوافق أولاً.. لا يكفي الحب وحده

قالت مراد خلال صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد إن الحب عنصر مهم في العلاقة الزوجية، لكنه لا يكفي بمفرده.

وأضافت أن التفاهم والتوافق بين الزوجين في الطباع، وطريقة التفكير، والتعامل مع المواقف المختلفة، هو ما يصنع بيئة مستقرة وسعيدة داخل الأسرة.

الخطوبة.. فرصة لاكتشاف الحقيقة بعيداً عن المثالية

وشددت مراد على أهمية فترة الخطوبة باعتبارها مرحلة حاسمة في اختيار الشريك المناسب، حيث قالت:"في فترة الخطوبة، الكل بيدّعي المثالية، لكن لو ظهرت تصرفات صعبة وغير مقبولة، مينفعش السكوت عنها لازم البنت تفكر كويس وتتأكد إن الشخص ده مناسب ليها فعلاً."

احترام الأدوار داخل الأسرة

وأوضحت مراد أنه على الزوجة ألا تلغي قوامة الرجل أو تحاول أن تتحمل كل المسؤوليات بمفردها، سواء من الناحية المالية أو الأسرية، لأن ذلك قد يؤدي إلى خلل في العلاقة، مضيفة: "لما الست تشتغل وتصرف وتتحمل كل حاجة، مع الوقت الراجل ممكن يدور على اللي ناقصه في حد تاني برا البيت."

الوعي أساس الاختيار

واختتمت مراد حديثها بالتأكيد على أن الوعي الذاتي والاختيار الصحيح من البداية هو ما يصنع العلاقة الناجحة، داعية الفتيات إلى التركيز على شخصية وخُلق الشريك، وليس فقط على المشاعر.