غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

يستعد فريق الزمالك ، لمواجهة غزل المحلة اليوم ، في إطار منافسات الدوري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة في صفوف القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب.

ولم يعلن الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا عن القائمة النهائية للمباراة حتى الآن، إلا أن ملامح الغيابات باتت واضحة.

وقرر فيريرا ، استبعاد المهاجم ناصر منسي من حساباته الفنية، إلى جانب عدي الدباغ الذي يواصل فترة التعافي من إصابة لحقت به مؤخرًا.

كما سيفتقد الفريق جهود صانع الألعاب عبدالله السعيد بسبب الإيقاف بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، بينما يغيب محمد شحاتة لعدم اكتمال جاهزيته البدنية واستمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وفي حراسة المرمى، استبعد الجهاز الفني الحارس محمد عواد بقرار فني، مفضلًا الاعتماد على خيارات أخرى في هذه المباراة المهمة.