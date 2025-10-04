الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمودعصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتوربهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وجهاز “مستقبل مصر”، لا سيّما ما يتعلق بتوفير التغذيةالكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة التي يشرف عليها الجهاز، وفي مقدمتها مشروع “الدلتا الجديدة”.

كما تم استعراض مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهودالدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب متابعة التنسيق بين الوزارتين لتأمين الوقود المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء. وفي هذا السياق، ووجّه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع“الدلتا الجديدة”، وللقطاع الزراعي بوجه عام، بما يضمن توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحدياتالإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة بشكل دوري.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي اطّلع كذلك على تطورات تنفيذ الاستراتيجيةالوطنية للطاقة حتى عام 2040، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وموقف مشروعات الطاقة النظيفة، بمافي ذلك تعزيز الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتقليص استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع الطاقة.

كما تم عرض الإجراءات الجارية لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وخفضالفاقد في التيار، خاصة في شبكات التوزيع، بما يضمن الاستدامة والاستقرار. وفي هذا الإطار، شدد السيد الرئيس علىضرورة مواصلة العمل وفق الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفةوالمتجددة.



وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد كذلك على أهمية الجهود الحكومية لتأمين الإمدادات البتروليةاللازمة لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع، مشددًا على ضرورة رفع نسبة الطاقة الجديدةوالمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

كما وجّه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، ويعزز دوره في دفع عجلة التنمية، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة المتجددة الجارية، بهدف تنويع مصادر الإمداد، والمضي قدمًا في توطين الصناعات المرتبطة بهذاالقطاع الحيوي والاستراتيجي.