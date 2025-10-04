قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقب افتتاحه الدورة السابعة لمعرض المنتجات الحرفية والتراثية "تراثنا ٢٠٢٥"، توجه الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد ٤ مصانع مطورة تابعة لشركة "النصر للكيماويات الدوائية" المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، ومسئولي الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتفقد ويفتتح اليوم أربعة مصانع مطورة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ لإنتاج الأدوية والمنتجات الدوائية المختلفة، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو نتاج جهود كبيرة تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات المختلفة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي، وإيجاد بدائل للسلع والمنتجات المستوردة بأسعار تنافسية تناسب السوق المحلية.

فيما أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن أعمال التطوير الشاملة التي تمت بمصانع شركة "النصر للكيماويات الدوائية" استهدفت في الأساس توفير بدائل محلية للأدوية والمنتجات الدوائية المستوردة، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

ولدى وصوله مقر شركة "النصر للكيماويات الدوائية" استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح، على ماكيت، من الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية، الذي استعرض مكونات مصانع الشركة كما شرح جوانب التطوير المختلفة للمصانع التي سيتم تفقدها وافتتاحها اليوم.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه معرضًا لمنتجات الشركة، حيث استمع إلى شرح من الدكتورة/ أماني هارون، رئيس القطاع الفني للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، حول مكونات المعرض الذي يضم أدوية ومنتجات دوائية متنوعة تشمل: الأقراص والكبسولات، والكيماويات الدوائية، والمضادات الحيوية، ومجموعات التحاليل الطبية، والمعقمات والمطهرات، ومُظهرات ومثبتات الأشعة الطبية، والمنتجات البيطرية، ومحاليل مُركزة للغسيل الكلوي، ومرشحات الكُلى الصناعية، والمحاليل الطبية، والماء المُذيب فضلًا عن مجموعة من الأدوية المنتجة لمختلف الاستخدامات.

وأضافت "هارون" أن المعرض يضم مستحضرات استراتيجية مُدرجة ضمن نواقص الأدوية وهي أدوية السكر وبعض المستحضرات مثل المحاليل التي تستخدم في غرف الرعاية المركزة للوقاية من العدوى البكتيرية، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تلبي احتياجات هيئة الشراء الموحد بنسبة كبيرة للغاية وتوفر للسوق المحلية بدائل للمنتجات المستوردة بسعر تنافسي.

وأوضحت أن هذه المنتجات بدأ انتاجها في الشركة بعد أعمال التطوير التي تمت بمصانع الشركة وخطوط الإنتاج الجديدة التي دخلت الخدمة.

وأكدت رئيس القطاع الفني للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية أن الشركة تحرص على أن تكون منتجاتها الدوائية المختلفة ذات سعر تنافسي بما يلبي متطلبات المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عن كاهله.

كما عرضت الدكتورة أماني هارون نسب إمداد السوق المحلية وهيئة الشراء المُوحد بالأدوية والمنتجات الدوائية التي تنتجها الشركة.

الوزراء رئيس الوزراء محافظة القليوبية مصانع الأدوية

