موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري عقب هزيمة الفريق من الأهلي بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة بالصدارة.

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة، عبر قناة أون سبورت 1.

ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري البورسعيدي 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوبترا 14 نقطة

8- بتروجيت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقطة