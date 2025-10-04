المدرب السويدي هنريك : الأهلي ناد عملاق وهناك العديد من الأسماء المطروحة

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات المدرب السويدي هنريك ريدستورم الذي رحل عن فريق مالمو مرشح لتدريب الأهلي بشأن القلعة الحمراء.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"صحيفة داجينس كالمار السويدية: المدرب السويدي هنريك ريدستورم الذي رحل عن فريق مالمو مرشح لتدريب الأهلي.

ريدستورم قال في تصريحات للصحيفة السويدية: الأهلي ناد عملاق، لذا ربما هناك العديد من الأسماء المطروحة".

وكشف الإعلامي أحمد حسن عن تحفيز النادي الأهلي للاعبيه قبل خوض لقاء اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “مكافآت مالية للاعبي الأهلي حال الفوز ضد كهرباء الإسماعيلي اليوم لتحقيق الفوز الرابع على التوالي علمًا أنه تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين بعد الفوز في القمة بعد تجميدها طوال الفترة الماضية”.

ويلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل «كوكا»، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، زيزو، محمد على بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

سيكون موعد مباراة الأهلي وكهربا الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية على قناة أون سبورت 1