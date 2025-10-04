رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور ومصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام

قام ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات اليوم السبت بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور الخاص بمخلفات محافظتى القاهرة والقليوبية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات على مستوي الجمهورية، حيث تنفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمدفن.

وأثناء زيارة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للمدفن الصحي بمدينة العبور ، تم تحرير محضر ضد إحدى الشركات التي تقوم بإلقاء مخلفات صناعية داخل الموقع، كما تم التشديد على مسئولي محافظة القليوبية بالاهتمام بعملية الفرد والتغطية أولا" بأول للمدفن الصحي منعا" لحدوث أي إشتعالات أو حرائق وضرورة السيطرة على الموقع، كما تم التأكيد على السيارات التي تقوم بنقل المخلفات بالتغطية، وضرورة حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وقام كذلك ياسر عبد الله بجولة تفقدية داخل المدفن الصحي بالجزء الخاص بمحافظة القاهرة ، والذي تديره إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تم التشديد على الشركة بضرورة الاهتمام بعملية الفرد والتسوية والتغطية وفقا" للكود المصري الخاص بتشغيل المدفن الصحي ، مشددا على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن فى المخلفات، والتأكد على توافر الأشتراطات البيئية في المدفن حتى يكون مدفن آمن بيئيا.

واستكمل ياسر عبد الله جولته بزيارة مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة السلام، حيث تم التنبيه على مسئولى المصنع بضرورة المعالجة اولاً" بأول للمخلفات، وتجنب أي تراكمات داخل المصنع وتوجيهم بمشاركة المدفن الصحي بالعبور، كما تم تحرير عدة محاضر للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وشدد رئيس جهاز المخلفات على جودة المخرجات الناتجة عن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام من ال RDF الموجه لمصانع الإسمنت، الناتج عن تدوير المكون العضوي، وتوجيهه لاراضي الإصلاح الزراعي، كما قام بمعاينة المعمل الخاص باختبار جودة المنتجات التابع للشركة المشغلة لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام.

وتأتى الزيارة في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا" واقتصاديا" يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات.

