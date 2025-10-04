قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور ومصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام

رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور ومصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام
رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتفقد سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور ومصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام
أ ش أ

 قام ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات اليوم السبت بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدفن الصحي بمدينة العبور الخاص بمخلفات محافظتى القاهرة والقليوبية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات على مستوي الجمهورية، حيث تنفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمدفن.
وأثناء زيارة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للمدفن الصحي بمدينة العبور ، تم تحرير محضر ضد إحدى الشركات التي تقوم بإلقاء مخلفات صناعية داخل الموقع، كما تم التشديد على مسئولي محافظة القليوبية بالاهتمام بعملية الفرد والتغطية أولا" بأول للمدفن الصحي منعا" لحدوث أي إشتعالات أو حرائق وضرورة السيطرة على الموقع، كما تم التأكيد على السيارات التي تقوم بنقل المخلفات بالتغطية، وضرورة حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وقام كذلك ياسر عبد الله بجولة تفقدية داخل المدفن الصحي بالجزء الخاص بمحافظة القاهرة ، والذي تديره إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تم التشديد على الشركة بضرورة الاهتمام بعملية الفرد والتسوية والتغطية وفقا" للكود المصري الخاص بتشغيل المدفن الصحي ، مشددا على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن فى المخلفات، والتأكد على توافر الأشتراطات البيئية في المدفن حتى يكون مدفن آمن بيئيا.
واستكمل ياسر عبد الله جولته بزيارة مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة السلام، حيث تم التنبيه على مسئولى المصنع بضرورة المعالجة اولاً" بأول للمخلفات، وتجنب أي تراكمات داخل المصنع وتوجيهم بمشاركة المدفن الصحي بالعبور، كما تم تحرير عدة محاضر للمخالفين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وشدد رئيس جهاز المخلفات على جودة المخرجات الناتجة عن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام من ال RDF الموجه لمصانع الإسمنت، الناتج عن تدوير المكون العضوي، وتوجيهه لاراضي الإصلاح الزراعي، كما قام بمعاينة المعمل الخاص باختبار جودة المنتجات التابع للشركة المشغلة لمصنع تدوير المخلفات بمنطقة السلام.
وتأتى الزيارة في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا" واقتصاديا" يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات.
 

جهاز تنظيم إدارة المخلفات مدينة العبور القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

ترامب

خبير: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية

نتنياهو

فايز عباس: انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول خطة ترامب وتهديدات بالانسحاب

غزة

خبير: مبادرة ترامب تمهد لمرحلة جديدة بعد معاناة غزة

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد