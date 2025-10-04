نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن نائب الرئيس الفلسطيني أكد على أهمية استثمار الزخم الإيجابي الذي نتج عن طرح خطة الرئيس ترامب لوضع حد للكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة.



من جانب آخر؛ قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا مقتضبًا بعد أكثر من ثلاث ساعات من المشاورات، أعلن فيه استعداد إسرائيل للبدء في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن المحتجزين.

التنسيق الكامل بين الولايات المتحدة

وأشارت «أبو شمسية»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تنفيذ البيان سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى إنهاء الحرب، دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفة أن نتنياهو عقد مشاورات موسعة عقب رد حركة حماس على المقترح، خاصة بعد أن نقلت القناة الإسرائيلية 12 أن الرد كان إيجابيًا لكنه مشروط بعدة بنود.