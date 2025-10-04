قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

27 مهمة إسعاف.. الدفاع المدني في غزة ينفذ 38 مهمة خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح الجمعة وحتى صباح السبت، 38 مهمة متنوعة تضمنت 3 مهمات إطفاء، و 5مهمة انقاذ و 27 مهمة اسعاف، و 3مهمات أخرى، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

تم اطفاء حريق داخل منزل ال شراب في محافظة الشمال، بشارع الشهداء وسط مدينة غزة، نتيجة استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال.

أما في محافظة رفح، فقد نقل الدفاع المدني 7 حالات مرضية الى مشفى البريطاني والمشفى الكويتي لتلقي العلاج .

كما وتم تفقد استهداف منزل لال غبون بشارع عايدية، وتفقد استهداف خيمة للنازحين داخل ميناء غزة .

وانتشلت الطواقم 3 شهداء ونقل 5 اصابات الى مشفى الشفاء نتيجة استهداف منزل بشارع عايدية .

كما وتم نقل اصابة بطلق ناري من امام مركز الشمال الى مشفى السرايا الميداني، ونقل حالة مرضية الى مشفى السرايا الميداني .

أما في محافظة غزة، فقد تمكنت الطواقم من تفقد بركس العشي نتيجة استهداف الاحتلال ولا اصابات ، اضافة إلى اطفاء حريق نتيجة استهداف منزل بشارع الصحابة، ونقل حالة مرضية الى مشفى المعمداني لتلقي العلاج .

وفي المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من انتشال شهدين نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مخبز الحاج بالنصيرات.

كما تم نقل إصابة نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق المغازي الى مشفى الاقصى، بالإضافة إلى نقل 5 حالات مرضية الى مشفى الاقصى لتلقي العلاج .

كما تم تفقد استهداف شقة سكنية مقابل مدرسة خالد بن الوليد بالنصيرات ولا اصابات .

في محافظة خان يونس، نقلت الطواقم إصابتين نتيجة استهداف منزل بالقرب من مدينة اصداء، بالإضافة إلى نقل حالة مرضية الى مشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن طولقمها تفقدت استهداف خيمة للنازحين بالقرب من المعسكر الغربي ولا اصابات .

