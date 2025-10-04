مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعيد الاستفادة من الأصول المملوكة إليها، حتى لا يتم القول بأن التصرف في ممتلكات الدولة يتم بيعها أو إعطاؤها للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه أحيانا يكون هذا توجه محمود في صناعات معينة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر شركة النصر للكيماويات الدوائية أن الدولة كانت حريصة على إعادة إحياء هذا الصرح العملاق، حتى يعود مرة أخرى ويؤدي دوره في تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية.

احتياجات مصر من الأدوية

أكد أن شركة النصر للكيماويات الدوائية هي واحدة من 8 شركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتي بدأت وما زالت وتعود اليوم إلى أن تنتج وتغطي جزء كبير من احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات المختلفة.