مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
فيريرا يجري تعديلًا في بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

بوسي لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدةليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

زيت قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

صحة الشعر مكسرات وفواكه تساعد في نمو الشعر بشكل طبيعي .. إليك أبرزها

أضرار الشاي والقهوة على الأطفالتحذير للأهالي .. 7 أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

ياسمين صبري فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطانكيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهةما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات شرب الشاي نمو الشعر الحيوانات خربشة القطط السعار الزيت المعاد استخدامه علاج فطريات الفم حقن التخسيس شلل في المعدة بوسي رائحة الجسم الكريهة الميتوكوندريا السرطان ياسمين صبري تكيس المبايض

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

وفود سياحية من إيطاليا وألمانيا تزور المناطق الأثرية بالمنيا

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد المسطح المائي للجزيرة المستجدة ويطمئن على منسوب المياه

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

