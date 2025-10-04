مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن شركة النصر للكيماويات الدوائية أنشئت عام 1960 وهي صرح عملاق .

وقال رئيس الوزراء في كلمته في مؤتمر صحفي :" الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المملوكة لها ".

وتابع مدبولي :" صناعة الدواء استراتيجية والدولة حريصة على إعادة إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية لتلبية احتياجات مصر من الادوية والمستلزمات الطبية ".



واكمل :" شركة النصر للكيماويات تعود للإنتاج كي تغطي جزء كبير من احتياجات مصر من الادوية المختلفة ".

وقال رئيس الوزراء :" شركة النصر أصبح لديها مصنع للمواد الخام باعتبارها منتج استراتيجي غاية في الأهمية، وعملنا على تطوير عدد من شركات الادوية التي تعثرت وتوقفت عن العمل".