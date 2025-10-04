طرح نهر | مدبولي: حذرنا هذه المحافظات من ارتفاع منسوب المياه بها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه وضح بصورة كبيرة ما يحدث في ملف ارتفاع مناسيب مياه النيل.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي ، :" المحافظات اللي إحنا عارفين هيحصل فيها أزمة وهم المنوفية والبحيرة وجهنا لهم إنذارات للأراضي المعرضة أن ترتفع فيها مناسيب المياه ".

وتابع مدبولي :" كل الأراضي والمباني المقامة على المناطق التي حذرنا بأنها سوف يرتفع فيها منسوب المياه هي أراض طرح نهر وتم إنشائها بالتعدي على أملاك الدولة".

وأكمل مدبولي :" كل سنة بيحصل غمر لبعض الأراضي من طرح النهر في المنوفية والبحيرة وأراضي طرح نهر يعني أنها الأراضي البينية بين الأرض الصلبة والنهر".

ولفت مدبولي :" التعدي اللي حصل على أراضي طرح النهر تسبب في تضرر المواطنين المتواجدين في هذه الأراضي ووجهت المحافظين على تقديم المساعدات الأولية للمواطنين ".