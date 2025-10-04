منال عوض : جناح لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثتا

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم في مراسم افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي شركاء التنمية، إلى جانب حضور واسع من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للحرفيين والمبدعين من مختلف محافظات الجمهورية ، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 4-11 أكتوبر الجاري.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية تشارك فى معرض " تراثنا " بجناح لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى إطار جولته الميدانية التي قام بها اليوم فى أجنحة المعرض بزيارة جناح برنامج تنمية الصعيد والذى يشارك به أكثر من ٣٠ عضو من أعضاء التكتلات الاقتصادية المدعومة من برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج، حيث ضم الوفد المشارك من أعضاء تكتلات الفركة والفخار بمحافظة قنا، وأعضاء تكتلات التلي والنسيج بمحافظة سوهاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت د. منال عوض أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المعرض تأتى ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم وتمكين التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بمحافظتي قنا وسوهاج تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ورفع قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات لأعضاء التكتلات الاقتصادية، إلى جانب تحسين بيئة العمل، وتطوير المنتجات، ودعم فرص التسويق المحلي والدولي. كما يولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الحرف التراثية مثل الفركة، والفخار، والتلي، والنسيج باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية صعيد مصر الثقافية والتراثية.

وأكدت د.منال عوض أن هذه المشاركة تأتى في إطار التكامل والتنسيق بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الوطنية المعنية بدعم الصناعات اليدوية والحرفية، من أجل تعظيم الاستفادة من موارد الصعيد الطبيعية والبشرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظات.

وفى السياق ذاته تفقدت وزيرة التنمية المحلية مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عدداً من أجنحة الدول والوزارات والهيئات والمحافظات والمجلس القومي للمرأة المشاركين في المعرض وجناح معرض ذوي الهمم ، وأثنت الدكتورة منال عوض علي جودة المعروضات الموجودة في تلك الأجنحة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي يوليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب والحرفيين والحفاظ علي بعض الحرف اليدوية التي تتميز بها بعض المحافظات من الاندثار ودعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية .

جدير بالذكر يُعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (UELDP) أحد برامج الحكومة المصرية الممولة جزئيًا من البنك الدولي، وينفذ تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الاستثمار والخدمات في محافظتي قنا وسوهاج كنموذج قابل للتعميم في باقي محافظات الصعيد ، ويركز البرنامج على تمكين الوحدات المحلية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودعم التكتلات الاقتصادية في القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في صعيد مصر.