مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن صناعة الدواء صناعة استراتيجية ونحرص على تلبية الاحتياجات المحلية.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية أن الحكومة عملت على تطوير عدد من شركات الأدوية التي تعثرت أو توقفت عن العمل.

استراتيجية عالمية في صناعة الدواء

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر من أكبر الدول التي تملك إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعيد الاستفادة من الأصول المملوكة إليها، حتى لا يتم القول بأن التصرف في ممتلكات الدولة يتم بيعها أو إعطاؤها للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه أحيانا يكون هذا التوجه محمودا في صناعات معينة.