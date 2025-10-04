منافسات قوية في بطولة الجمهورية للكونغ فو بمشاركة 1500 لاعب

كشف الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة المحاسب شريف مصطفى، عن ارتفاع عدد المشاركين في بطولة الجمهورية للأندية للساندا تحت 10 سنوات إلى نحو 1500 لاعب ولاعبة، والمقامة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري في الصالة الغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويمثل اللاعبون المشاركون أندية ومركز الشباب على مستوى الجمهورية، وتنافسوا في أجواء هادئة أظهرت القدرات الفنية العالية التي يمتاز بها لاعبو الكونغ فو في هذه المرحلة العمرية، حيث لفت العديد من اللاعبين الأنظار بمستوياتهم المتقدمة، ما يعكس الجهود المبذولة في تدريبهم داخل الأندية ومراكز الشباب، ويؤكد على وجود قاعدة قوية وواعدة تمثل مستقبل اللعبة في مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو، ومدير بطولة الجمهورية، إن النسخة الحالية من بطولة الجمهورية شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين ما يبرهن على الانتشار الكبير للعبة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن رياضة الكونغ فو واصلت تصدرها كأكثر ألعاب الفنون القتالية انتشارًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الاتحاد يواصل خطته الساعية لتوسيع نطاق ممارسة اللعبة من خلال توفير الدعم الفني واللوجيستي للأندية ومراكز الشباب لتعزيز مكانة الكونغ فو.

وأكد الدكتور أحمد البكاتوشي، على أن البطولة الحالية تقام وفقًا للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة لإقامة الفعاليات المحلية؛ حيث تساعد هذه الأجواء على تأقلم المشاركون على أجواء المنافسات في البطولات الإقليمية والقارية الدولية، مشيرًا للتركيز على اختيار أفضل العناصر التي تمتلك مقومات فنية عالية للعمل على دعمها وتطوير إمكانياتهم والاستفادة منهم في الانضمام لقوام المنتخب الوطني مستقبلًا.