رئيس الوزراء يفتتح 4 مصانع دواء مطورة في القليوبية لتعزيز الصناعة الوطنية| بث مباشر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد أربعة مصانع مطورة تابعة لشركة "النصر للكيماويات الدوائية"، المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المصانع يأتي ضمن جهود الدولة لدعم وتطوير الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا لتكامل العمل الحكومي بين وزارة قطاع الأعمال والوزارات المختلفة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، من خلال توفير بدائل دوائية محلية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري.

وزير قطاع الأعمال: خفض الفاتورة الاستيرادية وتوطين صناعة الدواء

من جانبه، قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن عمليات التطوير الشاملة التي تم تنفيذها بمصانع شركة النصر تستهدف توفير بدائل محلية للأدوية المستوردة، مما يسهم مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

وأضاف أن خطة التطوير تضمنت تحديث خطوط الإنتاج والبنية التحتية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يؤهل الشركة للمنافسة محليًا وإقليميًا.

عرض تفصيلي على ماكيت للمشروعات الجديدة

وخلال زيارته لمقر شركة "النصر للكيماويات الدوائية"، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، تناول فيه مكونات المصانع الأربعة، وجوانب التطوير التي تمت على مراحل، من حيث التحديث التكنولوجي ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأكد فوزي أن هذه المصانع الجديدة تُمثل نقلة نوعية في قدرات الشركة الإنتاجية، وتدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء بأعلى المواصفات القياسية.