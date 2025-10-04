القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا مقتضبًا بعد أكثر من ثلاث ساعات من المشاورات، أعلن فيه استعداد إسرائيل للبدء في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عن المحتجزين.

وأشارت «أبو شمسية»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تنفيذ البيان سيتم بالتنسيق الكامل بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف الوصول إلى إنهاء الحرب، دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفة أن نتنياهو عقد مشاورات موسعة عقب رد حركة حماس على المقترح، خاصة بعد أن نقلت القناة الإسرائيلية 12 أن الرد كان إيجابيًا لكنه مشروط بعدة بنود.

وأوضحت أن ترامب فاجأ الداخل الإسرائيلي عندما أعاد نشر موقف حركة حماس ورحب به، داعيًا إسرائيل إلى وقف القتال فورًا والبدء في مفاوضات الإفراج عن الأسرى، وهو ما يتعارض مع نهج نتنياهو القائم على «المفاوضات تحت النار»، وبعد ساعات، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم رفع الاستعدادات لتنفيذ خطة ترامب، مع تقليص العمليات الهجومية والاكتفاء بعمليات دفاعية.