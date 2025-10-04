أحمد مجدي: ترشحت لخدمة الجمعية العمومية.. والأهلي ملك الجميع

أكد أحمد مجدي الحيوان، عضو الجمعية العمومية والمرشح على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن، أن قرار خوض انتخابات النادي الأهلي للدورة الانتخابية 2025-2029، جاء بسبب مطالبات أعضاء الجمعية العمومية له بضرورة التواجد، مشددًا على أنه أجرى مناقشات ومشاورات عديدة مع المقربين له، انتهت باتخاذه قرار الترشح بعد أداؤه صلاة الاستخارة.

وقال “الحيوان” إن قرار الترشح كان مؤجلًا منذ عام 2017 بسبب ظروف شخصية، مشددًا على أنه تجمعه علاقات ود ومحبة مع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحاليين، وأن التنافس في الانتخابات هو تنافس من أجل خدمة الكيان وفي صالح النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره.

وشدد عضو الجمعية العمومية والمرشح لانتخابات مجلس الإدرة لهذا العام، على أن النادي الأهلي ملك للجميع وليس حكرًا على أحد مهما كان اسمه، مؤكدًا أنه أحد أبناء النادي وأعضائه وجماهيره، وأن هدفه الوحيد هو خدمة الكيان بعيدًا عن أي خلافات.

ووجه أحمد مجدي الحيوان رسالة إلى أعضاء الجميعة العمومية للنادي الأهلي، يدعوهم فيها للمشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري للحفاظ على مكانة النادي كمؤسسة وطنية رائدة، مؤكدًا أنه سيعمل بإخلاص وشفافية من أجل الكيان، واعدًا إياهم بأنه سيكون صوت صادق ودرع قوي لمواصلة تحقيق الإنجازات.