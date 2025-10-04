هانى عبد الهادى: إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى

كشف هانى محسن عبد الهادى، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، عن آخر استعداداته للمشاركة بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هانى عبدالهادى إنه بدأ الاستعداد للبطولة منذ أبريل الماضى، بالتدريبات المكثفة وكذلك المعسكر المغلق بالمركز الأولمبي بالمعادى من السبت للأربعاء من كل أسبوع فى ظل الأهمية الكبرى التى تحظى بها البطولة، ولتحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال المنافسات، والظهور بشكل مشرف أمام دول العالم المشاركة فى البطولة.

وأضاف بطل الأثقال أن “استضافة بطولة العالم حدث جلل أن تقام البطولة لأول مرة فى التاريخ داخل قارة أفريقيا ومصر بالتحديد، فهو شرف كبير تنظيم البطولة، وكذلك المشاركة بالمنافسات، لذلك سنبذل قصارى جهدنا وأكبر قدر من التركيز لتحقيق ميدالية عالمية، خاصة أن الحظ لم يحالفني لتحقيق ميدالية ببارالمبياد باريس بسبب الإصابة التى عانيت منها قبل الدورة البارالمبية بعدة أشهر”.

وأكد نجم المنتخب أنه على أتم استعداد لتعويض ضياع ميدالية بارالمبياد باريس خلال بطولة العالم المقبلة من خلال التدريبات والتركيز لتحقيق الهدف.

وحرص هانى عبد الهادى على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى والمكون من شعبان يحيى، وعماد بهجت، وهانى محمود، وأحمد فرغلى، بالإضافة إلى الإدارى محمد عوض على الجهد المبذول طوال الأشهر الجارية مع اللاعبين لحصد أكبر عدد من الميداليات ورفع علم مصر خفاقا خلال البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات، وتستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر، فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبًا ولاعبة على صعيد منافسات الناشئين، بالإضافة إلى 529 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار يمثلون 71 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.