قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحتاج لتدخل فوري.. أخصائي نفسي تحذر من تلك العلامات لدى الأطفال والمراهقين

الاكتئاب
الاكتئاب
محمد البدوي

قالت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي إن بعض المحتويات التي يقدمها "البلوجرز" و"التيك توكرز" تتنافى مع القيم المجتمعية، ورغم ذلك تجد من يدعمها ويتابعها، وهو ما يمثل خطراً على فكر وسلوك النشء، كما أن البعض يلجأ لهذه التصرفات بهدف الحصول على المال أو المشاهدات، دون مراعاة للأثر النفسي والاجتماعي.

ظهور أفكار انتـ حارية

وأكدت لمياء عثمان خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن العلامات المبكرة لاكتئاب المراهقين تشمل الانعزال عن الأصدقاء، فقدان الشغف بالأنشطة المفضلة، الحديث السلبي عن الذات، وظهور أفكار انتـ حارية في بعض الحالات.

وشددت على ضرورة تدخل الأسرة مبكراً، ومراجعة متخصص إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين، خاصة إذا كان هناك تاريخ مرضي بالاكتئاب في العائلة.

وحذرت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، من تنامي ظاهرة الاكتئاب بين المراهقين والأطفال، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي وما تحويه من محتوى غير هادف تمثل أحد أبرز أسباب هذه المشكلة.

الإرشاد الأسري التيك توكرز البلوجرز القيم المجتمعية أفكار انتحارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

ترشيحاتنا

خالد بيبو

صعب جدًا.. بيبو يعلق على موقف والد زيزو ضد هتافات جماهير الزمالك

زيزو

كفاية أنه صفقة مجانية.. أسامة حسني يرد على منتقدي زيزو بالأهلي

ايهاب جلال

ابنة إيهاب جلال في ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا حبيبي

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد