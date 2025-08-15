تحتاج لتدخل فوري.. أخصائي نفسي تحذر من تلك العلامات لدى الأطفال والمراهقين

قالت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي إن بعض المحتويات التي يقدمها "البلوجرز" و"التيك توكرز" تتنافى مع القيم المجتمعية، ورغم ذلك تجد من يدعمها ويتابعها، وهو ما يمثل خطراً على فكر وسلوك النشء، كما أن البعض يلجأ لهذه التصرفات بهدف الحصول على المال أو المشاهدات، دون مراعاة للأثر النفسي والاجتماعي.

ظهور أفكار انتـ حارية

وأكدت لمياء عثمان خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن العلامات المبكرة لاكتئاب المراهقين تشمل الانعزال عن الأصدقاء، فقدان الشغف بالأنشطة المفضلة، الحديث السلبي عن الذات، وظهور أفكار انتـ حارية في بعض الحالات.

وشددت على ضرورة تدخل الأسرة مبكراً، ومراجعة متخصص إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين، خاصة إذا كان هناك تاريخ مرضي بالاكتئاب في العائلة.

وحذرت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، من تنامي ظاهرة الاكتئاب بين المراهقين والأطفال، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي وما تحويه من محتوى غير هادف تمثل أحد أبرز أسباب هذه المشكلة.