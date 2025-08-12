خالد غطاس: تزايد حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية أسهم في الانفصال عن الروابط الإنسانية العميقة

أكد الدكتور خالد غطاس، المحاضر والكاتب وخبير السلوك البشري، أنه على الرغم التقدم العلمي، إلا أن المجتمعات تعاني من فقدان البوصلة، وتدهور منظومة القيم، إضافة إلى تزايد حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية، نتيجة الانفصال عن الروابط الإنسانية العميقة.

وقال خالد غطاس، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في خلق توقعات مثالية وغير واقعية للعلاقات، ما أدى إلى إحباطات متزايدة وانهيار كثير من الروابط الأسرية

وتابع لمحاضر والكاتب وخبير السلوك البشري، أن الحب لم يعد جسراً لتأمين الحاجات الإنسانية العميقة كالاستقرار والأمان، بل تحول إلى هدف بحد ذاته في سياق رومانسي مثالي غير قابل للاستمرار